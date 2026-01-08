Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Hochzeitsmesse, Liederabend, Nachtrodeln

Ob Brautmoden-Anbieter, Goldschmied oder Florist: Zahlreiche Dienstleister sind am Wochenende bei einer Hochzeitsmesse im Erzgebirge vertreten. Bild: Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv

Sergey Trembitskiy, Valeriya Shishkova und Gennadiy Nepomnjaschiy (v. l.) spielen am Samstag in Marienberg. Bild: Yury Shishkov/Archiv

Die Januarausstellung wird am Sonnabend eröffnet. Im Bild: Uwe Moule beim Aufbau. Bild: Ronny Küttner

Annett Illig mit Andreas Schmidt und Michael Lacher (r.) beim Hofkonzert. Bild: Carsten Wagner

Rodelspaß wird am Wochenende im Erzgebirge vielerorts angeboten – auch bei Fackelschein. Bild: Jennifer Brückner/dpa