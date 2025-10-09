Jugendliche aus Marienberg vermisst: Suche endet glücklich

Marienberg
Seit dem 28. September galten zwei 16-Jährige als verschwunden. Jetzt konnte die Polizei die Vermissten in einer Chemnitzer Wohnung ausfindig machen.
Glückliches Ende einer Personensuche: Die zwei 16-Jährigen aus Marienberg, die seit dem 28. September als vermisst galten, sind wohlbehalten in einer Chemnitzer Wohnung gefunden worden. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.
