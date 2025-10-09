Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei konnte die beiden vermissten Jugendlichen finden.
Die Polizei konnte die beiden vermissten Jugendlichen finden. Bild: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Die Polizei konnte die beiden vermissten Jugendlichen finden.
Die Polizei konnte die beiden vermissten Jugendlichen finden. Bild: Karl-Heinz H/stock.adobe.com
Update
Marienberg
Jugendliche aus Marienberg vermisst: Suche endet glücklich
Von Mike Baldauf, Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem 28. September galten zwei 16-Jährige als verschwunden. Jetzt konnte die Polizei die Vermissten in einer Chemnitzer Wohnung ausfindig machen.

Glückliches Ende einer Personensuche: Die zwei 16-Jährigen aus Marienberg, die seit dem 28. September als vermisst galten, sind wohlbehalten in einer Chemnitzer Wohnung gefunden worden. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Vermisste 13-Jährige in Chemnitz ist wieder bei ihrer Familie
Ein vermisstes Mädchen aus Chemnitz ist wohlbehalten zurückgekehrt.
Das Mädchen war seit Freitagabend verschwunden. Sie ist nun wohlbehalten wieder zurückgekehrt, teilte eine Angehörige mit.
Michael Müller
03.09.2025
1 min.
Vermisstensuche nach 30-Jährigen aus dem Erzgebirge endet glücklich
Die Polizei suchte seit Dienstagnachmittag nach einem 30-Jährigen aus Olbernhau.
Ein junger Mann aus Olbernhau wurde seit dem Wochenende vermisst. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Mithilfe. Jetzt wurde der Gesuchte gefunden.
Joseph Wenzel
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel