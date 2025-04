Junger Mann klettert auf Funkturm und bekommt Panik: Spezialeinheit der Feuerwehr trainiert im Erzgebirge Ernstfall

Das simulierte Unglück auf einem 54 Meter hohen Funkmast stellt für die Bergbau- und Höhenretter ein reales Szenario dar. Kletterunfälle sind für die Kameraden kein Neuland.

Diese Mutprobe ist nach hinten losgegangen. Ein junger Mann klettert auf den am Alten Gericht in Großrückerswalde neu gebauten Telekommunikationsmast. Der ist 54 Meter hoch. In gut 40 Metern Höhe bekommt der Kletterer Todesangst. Panisch klammert er sich an das Stahlskelett. Was dramatisch klingt, ist am Donnerstagabend Ausbildungsszenario für...