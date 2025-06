Keine Schulklassen, keine Notenzeugnisse: An dieser Grundschule im Erzgebirge läuft einiges anders

Die ersten Viertklässler der evangelischen Grundschule in Lippersdorf werden in dieser Woche verabschiedet. Dass die Schule überhaupt starten konnte, entschied sich erst im denkbar letzten Moment.

Wehmut und Stolz – ein Abschied kann für beides sorgen. In Lippersdorf jedoch überwiegt letzteres deutlich. An der evangelischen Grundschule besuchen die Viertklässler in dieser Woche zum letzten Mal die Einrichtung, bevor sie an weiterführende Schulen in der Region verabschiedet werden. „Es ist kaum in Worte zu fassen, wie sich die Kinder...