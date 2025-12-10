„Keine Selbstverständlichkeit“: Stadt Marienberg ehrt Kameraden der Feuerwehr

Die 15 Kameraden versehen seit 10, 25, 40 beziehungsweise 50 Jahre ehrenamtlich Dienst in einer der Wehren der Stadt.

15 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Marienberg sowie den Ortsteilen sind zur Stadtratssitzung am Montagabend ausgezeichnet worden. Die Ehrung bezog sich auf ihre 10-, 25-, 40- beziehungsweise 50-jährige Mitgliedschaft in einer der Wehren. „Für viele Außenstehende ist das ein stückweit Selbstverständlichkeit. Doch das ist es...