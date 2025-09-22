Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jörg Beyer hatte mit den Seiffener Bergkameraden das Schützenfest organisiert. Bild: Mathias Herrmann
Jörg Beyer hatte mit den Seiffener Bergkameraden das Schützenfest organisiert. Bild: Mathias Herrmann
Marienberg
Kinder-Schützenfest in Seiffen: Tradition trifft Spiel und Spaß
Von Mathias Herrmann
Zum Weltkindertag gab es Schützenfest der besonderen Art: In Seiffen konnten Kinder und Jugendliche spielerisch Bergbautraditionen entdecken und bei Vogelschießen ihre Geschicklichkeit testen.

Das erste öffentliche Kinderschützenfest in Seiffen lockte am Samstagnachmittag zahlreiche junge Besucher auf die „Binge". Die Veranstaltung, die von der Gemeinde Seiffen im Rahmen des Interreg-Projekts organisiert wurde, brachte Kindern und Jugendlichen spielerisch die Bergbautradition näher.
