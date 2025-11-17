Kirchengebäude in Seiffen beschmiert

Marienberg
Unbekannte haben in der Nacht zu Montag das Vorhaus der Kirche an der Deutschneudorfer Straße beschmiert
Irgendwann in der Nacht zum vergangenen Montag (ab Sonntag etwa 20.30 Uhr) haben unbekannte Täter das Vorhaus der Kirche an der Deutschneudorfer Straße in Seiffen mit einem politischen Schriftzug besprüht. Die weinrote, etwa 0,7 Meter mal 1,3 Meter große Schmiererei verursachte einen von der Polizei geschätzten Sachschaden von mehreren...
