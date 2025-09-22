Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ralf Zimmermann war drei Jahre Innenstadtmanager der Bergstadt Marienberg.
Ralf Zimmermann war drei Jahre Innenstadtmanager der Bergstadt Marienberg. Bild: Kristian Hahn
Meinung
Marienberg
Kommentar zum Marienberger Innenstadtmanager: Nachhaltig ist anders
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Jahre Arbeit für die Innenstadt – vorbei. Fördermittel sind ausgelaufen, Perspektiven auch. Warum solche Projekte mehr Verbindlichkeit brauchen.

Der Innenstadtmanager von Marienberg ist Geschichte – und mit ihm auch ein Stück Hoffnung auf eine positive Entwicklung des Stadtzentrums. Drei Jahre lang wurde die Stelle aus Fördermitteln bezahlt, nun ist Schluss. Was bleibt, ist ein fader Beigeschmack. Um die Innenstadt zu beleben, braucht es Ausdauer und Vertrauen. Das lässt sich nicht im...
