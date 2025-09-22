Kommentar zum Marienberger Innenstadtmanager: Nachhaltig ist anders

Marienberg
Drei Jahre Arbeit für die Innenstadt – vorbei. Fördermittel sind ausgelaufen, Perspektiven auch. Warum solche Projekte mehr Verbindlichkeit brauchen.
Der Innenstadtmanager von Marienberg ist Geschichte – und mit ihm auch ein Stück Hoffnung auf eine positive Entwicklung des Stadtzentrums. Drei Jahre lang wurde die Stelle aus Fördermitteln bezahlt, nun ist Schluss. Was bleibt, ist ein fader Beigeschmack. Um die Innenstadt zu beleben, braucht es Ausdauer und Vertrauen. Das lässt sich nicht im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.