MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Geschäftsführer Marcel Koch sprach im Olbernhauer Stadtrat zur Zukunft des örtlichen Krankenhauses.
Geschäftsführer Marcel Koch sprach im Olbernhauer Stadtrat zur Zukunft des örtlichen Krankenhauses. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Geschäftsführer Marcel Koch sprach im Olbernhauer Stadtrat zur Zukunft des örtlichen Krankenhauses.
Geschäftsführer Marcel Koch sprach im Olbernhauer Stadtrat zur Zukunft des örtlichen Krankenhauses. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Meinung
Marienberg
Kommentar zum Olbernhauer Krankenhaus: Klartext statt Beamtendeutsch
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geschäftsführer Marcel Koch legt die Karten auf den Tisch und macht eine klare Ansage, wie es mit dem Olbernhauer Standort weitergehen soll.

Es gibt bei weitem bequemere Chefsessel als jenen von Marcel Koch. Der Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums hat ein aufreibendes Jahr samt Insolvenzverfahren hinter sich. Während sich andere Führungskräfte in unruhigen Zeiten gern hinter einer vermeintlich Schutzwand aus Paragrafen und Beamtendeutsch verbarrikadieren, sprach Koch jüngst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
18:00 Uhr
3 min.
Nach der Insolvenz des Erzgebirgsklinikums: So geht es am Standort Olbernhau weiter
Die Qualität der Versorgung am Olbernhauer Krankenhaus hat sich gut entwickelt.
Wie geht es nun an den vier Standorten weiter? Für Olbernhau hatte Geschäftsführer Marcel Koch gleich mehrere positive Nachrichten und eine bittere Pille in petto.
Joseph Wenzel
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
29.12.2025
2 min.
Zwischen Wutausbruch und Liebeserklärung: Konzert im Erzgebirge lässt es mächtig krachen
Die Band Maggie’s Farm aus Potsdam heizte dem Olbernhauer Publikum ordentlich ein.
Im Olbernhauer Theater Variabel ging es am Wochenende heiß her. Während die erste Band des Abends mit Bläserfraktion auftrumpfte, legte die zweite brachial nach.
Joseph Wenzel
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel