Die Qualität der Versorgung am Olbernhauer Krankenhaus hat sich gut entwickelt. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Nach der Insolvenz des Erzgebirgsklinikums: So geht es am Standort Olbernhau weiter
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Wie geht es nun an den vier Standorten weiter? Für Olbernhau hatte Geschäftsführer Marcel Koch gleich mehrere positive Nachrichten und eine bittere Pille in petto.

Es sind knallharte Zahlen, die Marcel Koch zu Beginn seiner Präsentation den Anwesenden präsentierte. Der Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums war am Mittwochabend nach Olbernhau gekommen, um im Stadtrat Rede und Antwort zu stehen. Im Fokus seiner Präsentation: Lage und Perspektiven des Olbernhauer Krankenhauses. Erst im vergangenen Jahr...
