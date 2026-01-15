Nach der Insolvenz des Erzgebirgsklinikums: So geht es am Standort Olbernhau weiter

Marienberg
Wie geht es nun an den vier Standorten weiter? Für Olbernhau hatte Geschäftsführer Marcel Koch gleich mehrere positive Nachrichten und eine bittere Pille in petto.
Es sind knallharte Zahlen, die Marcel Koch zu Beginn seiner Präsentation den Anwesenden präsentierte. Der Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums war am Mittwochabend nach Olbernhau gekommen, um im Stadtrat Rede und Antwort zu stehen. Im Fokus seiner Präsentation: Lage und Perspektiven des Olbernhauer Krankenhauses. Erst im vergangenen Jahr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.