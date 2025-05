Kommentar zum Seiffener Weihnachtsmarkt und klammen Kassen: Ein jeder leiste seinen Beitrag

Seiffen schreibt mit seinem Weihnachtsmarkt rote Zahlen. Das liegt auch an der fehlenden Beteiligung einiger Geschäftstreibender. Eine Rückbesinnung auf die Werte von Weihnachten wäre hilfreich.

Zugegeben, das Problem rund um die Gebühren zur Finanzierung der Seiffener Weihnacht ist schwierig. Und es wird nicht einfacher, wenn sich die Entwicklung der zurückliegenden Jahre weiter fortsetzt. Jeder Geschäftstüchtige, der zwar an der Seiffener Weihnacht mitverdienen, aber sich nicht an den Kosten zur Organisation beteiligen will, schadet...