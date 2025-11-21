Kreisschau der Kaninchenzüchter: Mehr als 300 Tiere im Saigerhüttenareal Olbernhau zu sehen

Marienberg
Die Schau ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr geöffnet. Die Preisrichter haben ihre Urteile bereits gefällt.
Mehr als 320 Kaninchen verschiedener Rassen und Farbvarianten sind am Wochenende im Treibehaus des Saigerhüttenareals in Olbernhau-Grünthal zu sehen. Dorthin lädt der Rassekaninchenzuchtverein S30 Blumenau ein. Neben den 16 Züchtern des Vereines stellen 45 Teilnehmer aus umliegenden Gemeinden ihre Tiere zur Schau. Bereits am Freitag sind die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.