MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: KRISTIAN HAHN
Bild: KRISTIAN HAHN
Bild: KRISTIAN HAHN
Bild: KRISTIAN HAHN
Marienberg
Kühnhaide: Feuerwerk und Musik verschmelzen zu eindrucksvollem Spektakel
Von Kristian Hahn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Gänsehautmomente bei den Zuschauern sorgte wieder einmal nicht die Temperatur, sondern die spektakuläre Kombination aus Feuerwerk und Musik.

Eine Pyrotechnikshow der Kühnhaider Firma Blackboxx Fireworks hat am Montagabend wieder Tausende Besucher auf den Erzgebirgskamm gelockt. Bei leichten Minustemperaturen und kräftigem Wind erlebten die Zuschauer ein etwas mehr als 17 Minuten dauerndes Spektakel, das Firmeninhaber Andreas Voigt und seine Mitarbeiter diesmal zum Thema Liebe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.12.2025
4 min.
Funkelndes Spektakel im Erzgebirge: Wenn Feuerwerker mit Pyrotechnikshows verzaubern
Die alljährliche große Pyrotechnikshow der Firma Blackboxx Fireworks im Marienberger Ortsteil Kühnhaide lockt tausende Besucher auf den Erzgebirgskamm.
Schon vor dem Jahreswechsel wird es am Himmel über dem Erzgebirge bunt und laut. Feuerwerksvorführungen ziehen alljährlich tausende Besucher in ihren Bann. Wann und wo sie stattfinden.
unseren Redakteuren
29.12.2025
4 min.
Silvesterfeuerwerk: Was in diesem Jahr im Erzgebirge besonders gefragt ist
Andreas Voigt, Geschäftsführer der Backboxx Fireworks GmbH, trägt ein Verbundfeuerwerk auf der Schulter.
Kurz vor Silvester füllen sich die Verkaufslager. Was zwei Experten aus dem Erzgebirge beobachten, sagt viel darüber aus, wie sich das private Feuerwerk verändert – und vor welchen Herausforderungen die Branche steht.
Kjell Riedel und Jan Görner
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
12:52 Uhr
2 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: 3170 Fans feuerten 47 Teams an
So wie hier bei den Fans der Spielgemeinschaft Eichigt/Triebel ging es auf den Tribünen oft stimmungsvoll zu.
Sieger und Platzierte in acht Vorrundengruppen sind ausgespielt. Wie und wann geht es denn nun weiter?
Thomas Gräf
13:00 Uhr
2 min.
Bekannter Musiker nimmt Zuhörer am Neujahrstag mit auf Tour durch das Erzgebirge
Matthias Grünert begibt sich 2026 wieder auf Orgelfahrt durchs Erzgebirge.
Mit seinen Orgelfahrten begeistert Frauenkirchen-Kantor Matthias Grünert Jahr für Jahr ein breites Publikum. Auf drei Orgeln zeigt er am 1. Januar sein Können.
Kjell Riedel
Mehr Artikel