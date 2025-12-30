Kühnhaide: Feuerwerk und Musik verschmelzen zu eindrucksvollem Spektakel

Marienberg
Für Gänsehautmomente bei den Zuschauern sorgte wieder einmal nicht die Temperatur, sondern die spektakuläre Kombination aus Feuerwerk und Musik.
Eine Pyrotechnikshow der Kühnhaider Firma Blackboxx Fireworks hat am Montagabend wieder Tausende Besucher auf den Erzgebirgskamm gelockt. Bei leichten Minustemperaturen und kräftigem Wind erlebten die Zuschauer ein etwas mehr als 17 Minuten dauerndes Spektakel, das Firmeninhaber Andreas Voigt und seine Mitarbeiter diesmal zum Thema Liebe...
