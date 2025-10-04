Kunstwerk ins Erzgebirge geholt: 700 Kilo Eisen gegen Hass und Hetze

Zum Tag der Deutschen Einheit wurde in Olbernhau eine Skulptur enthüllt. Das Werk vereint die Arbeiten von 71 Künstlern und ist weit mehr als ein schweres Statement.

Neugierige Blicke und leicht verrenkte Hälse verursachte am Freitag ein neues Kunstwerk im Olbernhauer Rittergut. Rund 700 Kilogramm wiegt die massive Skulptur aus Eisen. Obwohl die Botschaft auf dem Kopf steht, ist sie eindeutig: „No Hate“ – Kein Hass, fordert der sieben Meter lange Schriftzug aus schmiedeeisernen Lettern. Zum Tag der... Neugierige Blicke und leicht verrenkte Hälse verursachte am Freitag ein neues Kunstwerk im Olbernhauer Rittergut. Rund 700 Kilogramm wiegt die massive Skulptur aus Eisen. Obwohl die Botschaft auf dem Kopf steht, ist sie eindeutig: „No Hate“ – Kein Hass, fordert der sieben Meter lange Schriftzug aus schmiedeeisernen Lettern. Zum Tag der...