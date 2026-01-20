Lasuv: Sanierungsbedarf an Brücken im Erzgebirge bei 8 bis 10 Millionen jährlich – „Tendenz steigend“

Nur knapp die Hälfte aller Brücken an S und B Straßen im Erzgebirge ist in einem guten oder sehr guten Zustand. Zwar wurde zuletzt mehr in die Erneuerung der Bauwerke investiert, aber reicht das aus?

Über die Jahre kamen die Einschläge beziehungsweise Zusammenbrüche immer näher: Als am 14. August 2018 das Polcevera-Viadukt in Genua kollabierte und dabei 43 Menschen umkamen, wurde die Sicherheit von Brücken europaweit diskutiert. Mit dem Einsturz eines Teils der Carolabrücke in Dresden am 1. September 2024 geriet das Thema auch in Sachsen...