Loveparade-DJ legt im Erzgebirge auf: Hunderte Besucher feiern zu Hardtechno

Seiffen schreibt Festivalgeschichte: 300 Besucher haben am Wochenende beim „Rave am Anton“ zu den Beats von Felix Kröcher gefeiert. Das Event stemmt sich gegen das Clubsterben im Erzgebirge – mit wachsendem Erfolg.

Wenn sich Gegensätze vereinen, wird es meistens gut. Im „Haus des Basses", wie die Veranstalter das Haus des Gastes in Seiffen tauften, passierte am Samstagabend genau das bei einer Techno-Party.