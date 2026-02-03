„Wacken hat auch mal so angefangen“ – Technofestival holt für Extrashow Loveparade-DJ ins Erzgebirge

Im Seiffener Haus des Gastes steht eine große Party an. Dafür wird eine absolute Ikone der Szene ins Erzgebirge kommen. Doch die Organisatoren planen bereits jetzt noch Größeres.

Es wird massiv, es wird basslastig, vor allem aber soll es ein Abend mit unvergesslichen Erinnerungen werden. Am 14. Februar steigt im Seiffener Haus des Gastes eine Techno-Party des Extraformats. Ort und Anlass entsprechend wurde das Event „Haus des Basses" getauft.