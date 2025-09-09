Mann bedroht Passanten mit einem Messer in Seiffen

Ein Augenzeuge erlebt die Tat vor dem Supermarkt und alarmiert die Polizei. Die Beamten können den 57-Jährigen festnehmen.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montagabend vor einem Supermarkt in Seiffen gekommen. Ein 57-jähriger Deutscher bedrohte mehrere Passanten mit einem Messer. Ein Augenzeuge vor Ort informierte gegen 19 Uhr die Polizei. Kurz darauf trafen Bundespolizisten, die gerade am Grenzübergang Deutscheinsiedel im Einsatz waren, am Ort des Geschehens ein....