Mehr Power gegen Eis und Schnee: Was Autofahrer von der neuen Straßenmeisterei Heinzebank erwarten können

Marienberg
Die Kompaktmeisterei an der B 174 ist am Freitag symbolisch eröffnet worden. Zwar werden im Winter die Räumfahrzeuge noch von den alten Standorten in Gornau und Zöblitz starten. Doch es gibt schon Verbesserungen.
Wenn in den nächsten Wochen der erste Schnee fällt, rücken die Räumfahrzeuge im mittleren Erzgebirge noch von den alten Standorten in Zöblitz und Gornau aus. Doch im Hintergrund läuft an der neuen Straßenmeisterei Heinzebank schon der Probebetrieb.
