Mehrere Brücken in Marienberg für Radfahrer und Fußgänger gesperrt

Als Grund gibt die Stadtverwaltung vorliegende Bauwerksprüfungen an. „.Diese Maßnahmen dienen der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Marienberg.

Mehrere Brücken in Marienberg sind bis auf Weiteres für den Rad- und den Fußgängerverkehr gesperrt beziehungsweise werden gegen unbefugtes Betreten gesichert. Als Grund gibt die Stadtverwaltung vorliegende Bauwerksprüfungen an. „Diese Maßnahmen dienen der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit“, heißt es in einer Pressemitteilung...