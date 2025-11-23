Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze

Marienberg
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
Der kalendarische Winteranfang fällt in diesem Jahr auf den 21. Dezember. Das ist der Tag, an dem der Tag am kürzesten und die Nacht am längsten sind. Doch schon jetzt zeigt der Winter, was in ihm steckt. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland in der Nacht zum Sonntag eine bitterkalte Nacht hinter...
