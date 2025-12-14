Mit dem Sonderzug nach Marienberg: Bergparade und Weihnachtsmarkt beschert Erzgebirgsbahn viele Fahrgäste

Tausende Besucher strömten am dritten Advent zum Marienberger Weihnachtsmarkt und zur Bergparade – viele reisten entspannt mit der Erzgebirgsbahn an.

Am Wochenende verkehrten wieder Züge der Erzgebirgsbahn nach Marienberg. Anlass waren der traditionelle Weihnachtsmarkt und die beliebte Bergparade am dritten Advent, die tausende Besucher in die Stadt lockten. Am Wochenende verkehrten wieder Züge der Erzgebirgsbahn nach Marienberg. Anlass waren der traditionelle Weihnachtsmarkt und die beliebte Bergparade am dritten Advent, die tausende Besucher in die Stadt lockten.