  • Mit dem Sonderzug nach Marienberg: Bergparade und Weihnachtsmarkt beschert Erzgebirgsbahn viele Fahrgäste

Die Sonderzüge der Erzgebirgsbahn nach Marienberg waren am Wochenende gut ausgelastet.
Die Sonderzüge der Erzgebirgsbahn nach Marienberg waren am Wochenende gut ausgelastet.
Die Bergparade am Sonntag – hier Mitglieder der Marienberger Bergknappschaft – war ein Besuchermagnet am dritten Adventswochenende.
Die Bergparade am Sonntag – hier Mitglieder der Marienberger Bergknappschaft – war ein Besuchermagnet am dritten Adventswochenende.
Marienberg
Mit dem Sonderzug nach Marienberg: Bergparade und Weihnachtsmarkt beschert Erzgebirgsbahn viele Fahrgäste
Von Ingolf Wappler
Tausende Besucher strömten am dritten Advent zum Marienberger Weihnachtsmarkt und zur Bergparade – viele reisten entspannt mit der Erzgebirgsbahn an.

Am Wochenende verkehrten wieder Züge der Erzgebirgsbahn nach Marienberg. Anlass waren der traditionelle Weihnachtsmarkt und die beliebte Bergparade am dritten Advent, die tausende Besucher in die Stadt lockten.
