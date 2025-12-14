Mit dem Sonderzug nach Marienberg: Bergparade und Weihnachtsmarkt beschert Erzgebirgsbahn viele Fahrgäste

Marienberg
Tausende Besucher strömten am dritten Advent zum Marienberger Weihnachtsmarkt und zur Bergparade – viele reisten entspannt mit der Erzgebirgsbahn an.
Am Wochenende verkehrten wieder Züge der Erzgebirgsbahn nach Marienberg. Anlass waren der traditionelle Weihnachtsmarkt und die beliebte Bergparade am dritten Advent, die tausende Besucher in die Stadt lockten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.