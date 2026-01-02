MENÜ
  • „Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“: Langjähriger Betreiber von Kino im Erzgebirge hat sich zurückgezogen

Andreas Helmert führte über 20 Jahre das Kino in Marienberg.
Andreas Helmert führte über 20 Jahre das Kino in Marienberg. Bild: Michael Felber
Marienberg
„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“: Langjähriger Betreiber von Kino im Erzgebirge hat sich zurückgezogen
Von Michael Felber
Nach dem Weggang ihres Partners führt Betty Mietke das Traditionskino in Marienberg nun allein. Das weist eine Geschichte von mehr als 100 Jahren auf. Eine Zeit voller Herausforderungen.

„Es ist der Abschluss einer Epoche.“ Das sagt Andreas Helmert, der das Marienberger Kino über 20 Jahre lang führte. Ein bisschen Wehmut klingt mit. Er geht, wie er sagt, „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“.
