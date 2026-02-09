Touchdown auf großer Leinwand: Wie der Super Bowl dem Marienberger Kinocenter helfen soll

Marienberg
Mit der Live-Übertragung des American-Football-Highlights hat das Kino ein neues Kapitel eingeläutet. Obwohl der Andrang zum Auftakt überschaubar war, folgen weitere Events – auch für Musik-Fans.
Das Daumendrücken hat ebenso wenig geholfen wie sein Tom-Brady-Shirt. Obwohl Leon Jacobi die ganze Nacht mitgefiebert und das Trikot des großen American-Football-Idols übergestreift hatte, mussten sich die New England Patriots den Seattle Seahawks mit 13:29 geschlagen geben. Die Niederlage seines Lieblingsteams im Super Bowl LX konnte der...
