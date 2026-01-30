Premiere im Kinocenter Marienberg: Football-Fans können Super Bowl live erleben

Der Einlass beginnt am 8. Februar ab 23 Uhr. Tickets für das nicht alltägliche Event sind ab sofort erhältlich.

Premiere: Erstmals in der über 100-jährigen Geschichte steigt das Kino Marienberg in die Präsentation von Live-Events ein. Das passiert vom 8. zum 9. Februar. In dieser Nacht wird der Super Bowl LX live gezeigt. Football-Fans dürfen sich auf echtes Public Viewing-Feeling, gestochen scharfe Bilder und packenden Sound auf der großen Leinwand...