Für die Erzgebirge Miners (rechts) stellt der Super Bowl den Startschuss für ihr Jubiläumsjahr dar.
Für die Erzgebirge Miners (rechts) stellt der Super Bowl den Startschuss für ihr Jubiläumsjahr dar. Bild: Andreas Bauer
Die Cheerleaders der Miners sorgen bei jedem Heimspiel für Stimmung.
Die Cheerleaders der Miners sorgen bei jedem Heimspiel für Stimmung. Bild: Andreas Bauer
Im heimischen Stadion übernimmt Dominic Oertel auch die Rolle des Moderators.
Im heimischen Stadion übernimmt Dominic Oertel auch die Rolle des Moderators. Bild: Andreas Bauer
Annaberg
American Football: Super Bowl läutet Jubiläum im Erzgebirge ein
Von Andreas Bauer
Wenn in der Nacht auf Montag der NFL-Titel vergeben wird, fiebern auch die Erzgebirge Miners mit. Zugleich freut sich der Verein aus Bärenstein auf ein eigenes Highlight, das demnächst gefeiert wird.

Chips, Getränke und Fan-Utensilien stehen schon bereit: Bei Dominic Oertel wird am späten Sonntag die Nacht zum Tag gemacht, denn mit Freuden verfolgt der 31-jährige Buchholzer den Super Bowl. Zwar ist sein Lieblingsteam schon ausgeschieden, dennoch ist diese Party für Oertel und Co. einfach ein Muss. „Als Fan der Carolina Panthers wäre ich...
Mehr Artikel