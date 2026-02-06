American Football: Super Bowl läutet Jubiläum im Erzgebirge ein

Annaberg
Wenn in der Nacht auf Montag der NFL-Titel vergeben wird, fiebern auch die Erzgebirge Miners mit. Zugleich freut sich der Verein aus Bärenstein auf ein eigenes Highlight, das demnächst gefeiert wird.
Chips, Getränke und Fan-Utensilien stehen schon bereit: Bei Dominic Oertel wird am späten Sonntag die Nacht zum Tag gemacht, denn mit Freuden verfolgt der 31-jährige Buchholzer den Super Bowl. Zwar ist sein Lieblingsteam schon ausgeschieden, dennoch ist diese Party für Oertel und Co. einfach ein Muss. „Als Fan der Carolina Panthers wäre ich...
