Mit Glücksrad und Bühnenprogramm: Kinderwelt Erzgebirge feiert 25. Geburtstag

Der Verein ist Träger von 19 Kindereinrichtungen im Erzgebirgskreis. Sie werden von circa 1500 Mädchen und Jungen besucht.

In der Meyerfabrik Marienberg, Äußere Wolkensteiner Straße 31, steigt am Samstag ein große Geburtstagsparty. Gastgeber ist der Verein Kinderwelt Erzgebirge. Im Jahr 2000 gegründet, besteht er jetzt 25 Jahre. Aktuell ist er Träger von 19 Kindertageseinrichtungen im Landkreis, in denen etwa 1500 Mädchen und Jungen betreut werden. Das...