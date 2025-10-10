Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Olbernhau wird eine Mobilfunkstation modernisiert. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
In Olbernhau wird eine Mobilfunkstation modernisiert. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Marienberg
Mobilfunk im Erzgebirge vorübergehend eingeschränkt – Vodafone baut Netz aus
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Region um Olbernhau kann es Mitte Oktober zu Problemen beim Mobilfunk kommen. Der Anbieter Vodafone modernisiert die örtliche Funkstation.

Nutzer des Mobilfunkanbieter Vodafone müssen sich in der Region um Olbernhau auf mögliche Einschränkungen im Mobilfunknetz einstellen. „Der Grund dafür sind Bauarbeiten an einer örtlichen Mobilfunkstation von 13. Oktober bis 24. Oktober“, teilt das Unternehmen mit.
