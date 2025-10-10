Mobilfunk im Erzgebirge vorübergehend eingeschränkt – Vodafone baut Netz aus

Marienberg
In der Region um Olbernhau kann es Mitte Oktober zu Problemen beim Mobilfunk kommen. Der Anbieter Vodafone modernisiert die örtliche Funkstation.
Nutzer des Mobilfunkanbieter Vodafone müssen sich in der Region um Olbernhau auf mögliche Einschränkungen im Mobilfunknetz einstellen. „Der Grund dafür sind Bauarbeiten an einer örtlichen Mobilfunkstation von 13. Oktober bis 24. Oktober“, teilt das Unternehmen mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.