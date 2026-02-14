Frankenberg: Vodafone modernisiert Mobilfunkstation

Abschaltung, weniger Netz: Vodafone arbeitet an einer Mobilfunkstation. Zwischen 16. und 27. Februar kann es zeitweise zu schwächerem Empfang bis hin zu Ausfällen kommen. Notrufe bleiben möglich.

Vodafone modernisiert in Frankenberg eine Mobilfunkstation. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Die Arbeiten sollen nach Angaben von Vodafone vom 16. Februar bis voraussichtlich 27. Februar laufen. In dieser Zeit steht die Station nicht zur Verfügung; der Mobilfunkverkehr werde so weit wie möglich über umliegende... Vodafone modernisiert in Frankenberg eine Mobilfunkstation. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Die Arbeiten sollen nach Angaben von Vodafone vom 16. Februar bis voraussichtlich 27. Februar laufen. In dieser Zeit steht die Station nicht zur Verfügung; der Mobilfunkverkehr werde so weit wie möglich über umliegende...