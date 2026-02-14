MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bauarbeiten am Mobilfunk: In Frankenberg kann es zeitweise zu Störungen kommen.
Bauarbeiten am Mobilfunk: In Frankenberg kann es zeitweise zu Störungen kommen. Bild: Symbolfoto: Henning Kaiser/dpa
Bauarbeiten am Mobilfunk: In Frankenberg kann es zeitweise zu Störungen kommen.
Bauarbeiten am Mobilfunk: In Frankenberg kann es zeitweise zu Störungen kommen. Bild: Symbolfoto: Henning Kaiser/dpa
Mittweida
Frankenberg: Vodafone modernisiert Mobilfunkstation
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Abschaltung, weniger Netz: Vodafone arbeitet an einer Mobilfunkstation. Zwischen 16. und 27. Februar kann es zeitweise zu schwächerem Empfang bis hin zu Ausfällen kommen. Notrufe bleiben möglich.

Vodafone modernisiert in Frankenberg eine Mobilfunkstation. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Die Arbeiten sollen nach Angaben von Vodafone vom 16. Februar bis voraussichtlich 27. Februar laufen. In dieser Zeit steht die Station nicht zur Verfügung; der Mobilfunkverkehr werde so weit wie möglich über umliegende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
10.10.2025
2 min.
Mobilfunk im Erzgebirge vorübergehend eingeschränkt – Vodafone baut Netz aus
In Olbernhau wird eine Mobilfunkstation modernisiert.
In der Region um Olbernhau kann es Mitte Oktober zu Problemen beim Mobilfunk kommen. Der Anbieter Vodafone modernisiert die örtliche Funkstation.
Joseph Wenzel
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
18.12.2025
1 min.
Funklöcher in Augustusburg und Striegistal beseitigt
Das Symbolbild zeigt Mobilfunkantennen, die auf einem Dach montiert sind. In Augustusburg und Striegistal wurden Stationen in Betrieb genommen.
Das Unternehmen Vodafone hat neue Mobilfunkstation in Augustusburg und Striegistal in Betrieb genommen. Bis Mitte 2026 sind sechs weitere Bauprojekte im Landkreis geplant
Jan Leißner
Mehr Artikel