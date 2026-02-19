MENÜ
Vodafone hat im Erzgebirge eine neue Mobilfunkstation in Betrieb genommen.
Vodafone hat im Erzgebirge eine neue Mobilfunkstation in Betrieb genommen.
Annaberg
Erzgebirge: Vodafone schließt Funkloch mit neuer 5G-Station
Von Farhad Salmanian
Mehr Tempo fürs Netz: Eine neue 5G‑Station ist ans Netz gegangen. Vodafone spricht von rund 3000 Nutzern – und kündigt weitere Bauprojekte im Landkreis an.

Vodafone hat in Annaberg-Buchholz eine neue Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit nach eigenen Angaben ein Funkloch geschlossen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Rund 3000 Einwohner und Gäste würden durch den neuen Standort erstmals an die mobile Datenversorgung angebunden. Die neue 5G-Station soll Notrufe und Warnungen vor...
