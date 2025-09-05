Mopedfahrer stürzt im Erzgebirge wegen über die Straße gespannter Drähte

Marienberg
Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Blumenau.
Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Blumenau und sucht Zeugen. Über eine Brücke auf der Fabrikstraße, eine Plattenstraße zwischen Sorgau und Blumenau, hatten demnach am 4. September unbekannte Täter zwischen 13 und 15.35 Uhr Weidedrähte sowie einen blauen Strick gespannt. Ein Mopedfahrer (18),...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.