Nach Millionen-Coup im Louvre: Wie sicher sind die Museen im Erzgebirge?

Der Diebstahl einiger Kronjuwelen aus dem Pariser Museum hat eine Sicherheitsdebatte entfacht. Die Sammlungen im Erzgebirge sind gut geschützt. Doch dazu ist mehr nötig als Kameras und Vitrinen.

Es war ein Angriff auf das wohl bekannteste Museum der Welt und Frankreichs kulturelles Herz: Nachdem vor wenigen Tagen Unbekannte in den Louvre einbrachen und Teile der französischen Kronjuwelen stahlen, stellt sich nun auch hierzulande die Frage: Wie sicher sind unsere Museen?