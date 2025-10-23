Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alles sicher hinter Vitrinen: Stephanie Böhme in der Ausstellung des Erzgebirgischen Spielzeugmuseums in Seiffen.
Alles sicher hinter Vitrinen: Stephanie Böhme in der Ausstellung des Erzgebirgischen Spielzeugmuseums in Seiffen. Bild: Kristian Hahn
Alles sicher hinter Vitrinen: Stephanie Böhme in der Ausstellung des Erzgebirgischen Spielzeugmuseums in Seiffen.
Alles sicher hinter Vitrinen: Stephanie Böhme in der Ausstellung des Erzgebirgischen Spielzeugmuseums in Seiffen. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Nach Millionen-Coup im Louvre: Wie sicher sind die Museen im Erzgebirge?
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Diebstahl einiger Kronjuwelen aus dem Pariser Museum hat eine Sicherheitsdebatte entfacht. Die Sammlungen im Erzgebirge sind gut geschützt. Doch dazu ist mehr nötig als Kameras und Vitrinen.

Es war ein Angriff auf das wohl bekannteste Museum der Welt und Frankreichs kulturelles Herz: Nachdem vor wenigen Tagen Unbekannte in den Louvre einbrachen und Teile der französischen Kronjuwelen stahlen, stellt sich nun auch hierzulande die Frage: Wie sicher sind unsere Museen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
4 min.
„Schulpflicht bricht Impfpflicht“: Die Folgen des Masernschutzgesetzes im Erzgebirge
Seit gut fünf Jahren müssen Kinder bei der Einschulung einen Schutz gegen Masern besitzen.
Seit gut fünf Jahren müssen Schüler gegen Masern immun sein. Liegt kein Schutz vor, können Kinder und Jugendliche vom Unterricht ausgeschlossen werden. Das aber hat Konsequenzen für Eltern und Justiz.
Joseph Wenzel
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
01.10.2025
3 min.
Anzahl der Insolvenzen im Erzgebirge nimmt deutlich zu
Ein schwieriger Entschluss: Gabriele und Volker Straßberger mussten für ihre Olbernhauer Fleischerei Kempe einen Antrag auf Insolvenzverfahren stellen.
Im Erzgebirge geraten immer mehr Unternehmen in finanzielle Schieflage. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Trotz der Probleme gibt es auch eine gute Nachricht.
Georg Müller
Mehr Artikel