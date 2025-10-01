Nächster Abschnitt der B 171 in Marienberg wird voll gesperrt

Am Montag beginnt der sechste und letzte Abschnitt der Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße. So lange müssen sich die Autofahrer noch in Geduld üben.

Am Montag beginnt der sechste und damit letzte Abschnitt der Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße 171 in Marienberg, der noch einmal zweigeteilt ist. Begonnen wird mit dem Bau im Bereich Anton-Günther-Weg bis etwa in Höhe der Zufahrten zu Job-Center, Pflegeheim „Haus Lauckner" und MVZ. Laut Stadt sind diese Einrichtungen damit...