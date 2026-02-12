MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ausschließlich Mädchen nähen im Schneiderkurs mit Sina Künkel.
Ausschließlich Mädchen nähen im Schneiderkurs mit Sina Künkel. Bild: Kristian Hahn
Ausschließlich Mädchen nähen im Schneiderkurs mit Sina Künkel.
Ausschließlich Mädchen nähen im Schneiderkurs mit Sina Künkel. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Nähen lernen in Olbernhau: Wie Mädchen Winterferien kreativ nutzen
Von Kristian Hahn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der VHS-Ferienakademie lernen Mädchen das Schneidern, während andere Kurse zum Töpfern und Schach einladen.

Insgesamt sieben Mädchen beschäftigen sich in der erste Woche der Winterferien unter fachkundiger Anleitung mit dem Nähen. Dozentin Sina Künkel bringt ihnen dabei bei einem Schneider-Kurs im Rahmen der Ferienakademie in der Volkshochschule Erzgebirgskreis (VHS) in Olbernhau den Umgang mit Nadel, Faden und auch der Nähmaschine näher.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
06.02.2026
2 min.
Geschmacksexplosion: Die Ferienangebote im mittleren Erzgebirge haben es in sich
Kochen mit Geschmacksexplosion: Anke Zinke (hinten Mitte) mit ihren Ferienkurs.
Kreativ mit Holz, Ton oder Stoff arbeiten, ein Instrument ausprobieren oder sich im Kultsport Darts messen – es gibt viele Angebote. Eines davon kitzelt sogar den Gaumen.
Joseph Wenzel
14.01.2026
2 min.
Verdacht auf Drogenkriminalität: Polizei durchsucht Tivoli Olbernhau
Die Polizei ist am Mittwochmorgen im Olbernhauer Tivoli im Einsatz.
Am Mittwochmorgen hatten sich mehrere Beamte Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Was bisher dazu bekannt ist.
Kristian Hahn, Joseph Wenzel, Thomas Wittig
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
Mehr Artikel