Nähen lernen in Olbernhau: Wie Mädchen Winterferien kreativ nutzen

Marienberg
In der VHS-Ferienakademie lernen Mädchen das Schneidern, während andere Kurse zum Töpfern und Schach einladen.
Insgesamt sieben Mädchen beschäftigen sich in der erste Woche der Winterferien unter fachkundiger Anleitung mit dem Nähen. Dozentin Sina Künkel bringt ihnen dabei bei einem Schneider-Kurs im Rahmen der Ferienakademie in der Volkshochschule Erzgebirgskreis (VHS) in Olbernhau den Umgang mit Nadel, Faden und auch der Nähmaschine näher.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.