Nazi-Symbole an Garagen in Olbernhau geschmiert

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall an einem Garagenkomplex am Heideweg gegen unbekannte Täter

Olbernhau.

Am Montagabend wurde die Polizei über mehrere Graffiti an einem Garagenkomplex am Heideweg in Olbernhau informiert. Laut Mitteilung entstanden sie in den vergangenen Tagen. Unbekannte hatten nach derzeitigem Ermittlungsstand alle drei Garagenblöcke unter anderem mit verschiedenen Buchstabenkombinationen beschmiert. Darüber hinaus hinterließen die Täter auch klar als Nazi-Schmierereien zu erkennende Symbole. Laut Polizei gehören zwei Hakenkreuze in den Abmaßen von etwa 50 Zentimeter mal 50 Zentimeter dazu. Durch die Schmierereien entstand ein geschätzter Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in Verbindung mit dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (reu)