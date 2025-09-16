Neues Wehrdienstmodell: Das sagen junge Erzgebirger dazu

Die Bundeswehr soll personell gestärkt werden. Das soll über ein neues Wehrdienstmodell erreicht werden, dessen Beschluss aber noch aussteht. Doch schon jetzt polarisiert das Papier.

Das Bundeskabinett hat Pläne für ein neues Wehrdienstmodell gebilligt. Der Bundestag muss dem noch zustimmen. Ziel ist es, die Bundeswehr personell zu stärken. Das neue Modell sieht unter anderem vor, dass junge Männer ab Jahrgang 2008 in einem Fragebogen Auskunft geben, ob sie zu einem Wehrdienst fähig und bereit sind. Junge Frauen können...