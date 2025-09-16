Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Junge Erzgebirger – Joel Schönfelder, Jolin Dietz (oben v. l.), Max Otto und Friedrich Kandt (unten v. l.) – haben eine klare Meinung zum Thema Wehrdienst.
Junge Erzgebirger – Joel Schönfelder, Jolin Dietz (oben v. l.), Max Otto und Friedrich Kandt (unten v. l.) – haben eine klare Meinung zum Thema Wehrdienst. Bild: J. Baldauf, J. Schönfelder, Sebastian Paul, Niko Mutschmann/Fotomontage: „Freie Presse“
Junge Erzgebirger – Joel Schönfelder, Jolin Dietz (oben v. l.), Max Otto und Friedrich Kandt (unten v. l.) – haben eine klare Meinung zum Thema Wehrdienst.
Junge Erzgebirger – Joel Schönfelder, Jolin Dietz (oben v. l.), Max Otto und Friedrich Kandt (unten v. l.) – haben eine klare Meinung zum Thema Wehrdienst. Bild: J. Baldauf, J. Schönfelder, Sebastian Paul, Niko Mutschmann/Fotomontage: „Freie Presse“
Marienberg
Neues Wehrdienstmodell: Das sagen junge Erzgebirger dazu
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundeswehr soll personell gestärkt werden. Das soll über ein neues Wehrdienstmodell erreicht werden, dessen Beschluss aber noch aussteht. Doch schon jetzt polarisiert das Papier.

Das Bundeskabinett hat Pläne für ein neues Wehrdienstmodell gebilligt. Der Bundestag muss dem noch zustimmen. Ziel ist es, die Bundeswehr personell zu stärken. Das neue Modell sieht unter anderem vor, dass junge Männer ab Jahrgang 2008 in einem Fragebogen Auskunft geben, ob sie zu einem Wehrdienst fähig und bereit sind. Junge Frauen können...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Paula Klüver, Adam Schwedhelm
8 min.
04.09.2025
8 min.
Stell dir vor, es ist Krieg - aber wer geht hin?
Meinung
Paula Klüver (li.) und Adam Schwedhelm diskutierten ihre Standpunkte zum Wehrdienst.
Deutschland debattiert über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Zwei junge Autoren der „Freien Presse“ überlegen, ob sie Deutschland verteidigen würden.
Paula Klüver, Adam Schwedhelm
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
18:00 Uhr
4 min.
Gottesdienst mal anders: Gemeinde aus dem Erzgebirge etabliert neues Format
Die Initiatorinnen der Kirche Kunterbunt in der Kirchgemeinde Großrückerswalde und Mauersberg: Tabea Schönfelder und Sandra Mauersberger.
Kirche verliert in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung und damit an Zuspruch. In einer Kirchgemeinde soll ein neues Format einen neuen Zugang schaffen. Über einen Gottesdienst der etwas anderen Art.
Liv Grete Willsch
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel