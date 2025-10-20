Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische

Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.

Es gibt Unternehmen, die eine Insolvenz nicht überstehen. Und es gibt Unternehmen, die gestärkt aus ihr hervor gehen. Der Hilmersdorfer Automobilzulieferer Aluchrom gehört zu letzteren. Geschäftsführer Sascha Spartmann führt durch die Produktion. Seine Maschinen laufen auf Hochtouren. „Lackierte Kunststoffteile für Hersteller wie BMW,...