Ob per Kreuzfahrt um die Welt oder mit Ticket zum Konzert nebenan – Servicepartnerschaft macht es möglich

Marienberg
Seit drei Jahren sind im Büro von Katzenstein-Reisen in Marienberg auch Karten für Events aus dem „Freie Presse“-Veranstaltungskalender erhältlich.
Erst im September hat Jennifer Mai ihre Ausbildung zur Bürokauffrau abgeschlossen. Jetzt berät sie Kunden zum Angebot des Reiseanbieters Katzenstein-Reisen. Das Marienberger Unternehmen unterhält seit drei Jahren eine Servicepartnerschaft mit der „Freien Presse“. Im Büro am Marienberger Markt können deshalb bei Jennifer Mai nicht nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.