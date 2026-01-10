Olbernhau: Diese Ehrenamtler dürfen sich über das Silberne Reiterlein freuen

Am Donnerstagabend fand in Olbernhau der Neujahrsempfang statt. Die Stadt hat zwei Ehrenamtler ausgezeichnet. Sie hat mit Sport zu tun. Er schnitzt.

Stimmungsvolle Beleuchtung, Gute-Laune-Stücke des Musikkorps Olbernhau, rund 120 Gäste: Der Neujahrsempfang der Stadt Olbernhau hat in diesem Jahr an neuem Ort stattgefunden und zwar im Treibehaus. Und es gab noch eine Besonderheit: Während des Abend fand zugleich die Vergabe des Silbernen Reiterleins statt. Zwei Ehrenamtler wurden... Stimmungsvolle Beleuchtung, Gute-Laune-Stücke des Musikkorps Olbernhau, rund 120 Gäste: Der Neujahrsempfang der Stadt Olbernhau hat in diesem Jahr an neuem Ort stattgefunden und zwar im Treibehaus. Und es gab noch eine Besonderheit: Während des Abend fand zugleich die Vergabe des Silbernen Reiterleins statt. Zwei Ehrenamtler wurden...