Olbernhauer Hutzenstübl: Hinter harmlosen Namen verbirgt sich ein großes Abenteuer

Kaum ein Aspekt erzgebirgischer Tradition wird im Erdgeschoss ausgelassen. Eine Etage höher steht modernste Technik bereit – und überall kann im Advent mit angepackt werden.

Um das größte Missverständnis gleich vorab auszuräumen: Wer bei einem Hutzenstübl an eine angestaubte Kammer mit allerlei Kram von gestern denkt, liegt in Olbernhau maximal daneben. Über mehrere Jahre haben die Mitglieder des Bergbauvereins in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit einen Ort geschaffen, der halb Museum, halb Zukunftslabor... Um das größte Missverständnis gleich vorab auszuräumen: Wer bei einem Hutzenstübl an eine angestaubte Kammer mit allerlei Kram von gestern denkt, liegt in Olbernhau maximal daneben. Über mehrere Jahre haben die Mitglieder des Bergbauvereins in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit einen Ort geschaffen, der halb Museum, halb Zukunftslabor...