MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Uwe Kempe und der Bergbauverein haben im Hutzenstübl ein breites Programm am Start.
Uwe Kempe und der Bergbauverein haben im Hutzenstübl ein breites Programm am Start. Bild: Kristian Hahn
Die neuesten Errungenschaft im Hutzenstübl: eine Lasergravier- und Schneidemaschine.
Die neuesten Errungenschaft im Hutzenstübl: eine Lasergravier- und Schneidemaschine. Bild: Kristian Hahn
Am Wochenende können im Hutzenstübl Figuren aus Holz und Wolle gebastelt werden.
Am Wochenende können im Hutzenstübl Figuren aus Holz und Wolle gebastelt werden. Bild: Kristian Hahn
Uwe Kempe und der Bergbauverein haben im Hutzenstübl ein breites Programm am Start.
Uwe Kempe und der Bergbauverein haben im Hutzenstübl ein breites Programm am Start. Bild: Kristian Hahn
Die neuesten Errungenschaft im Hutzenstübl: eine Lasergravier- und Schneidemaschine.
Die neuesten Errungenschaft im Hutzenstübl: eine Lasergravier- und Schneidemaschine. Bild: Kristian Hahn
Am Wochenende können im Hutzenstübl Figuren aus Holz und Wolle gebastelt werden.
Am Wochenende können im Hutzenstübl Figuren aus Holz und Wolle gebastelt werden. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Olbernhauer Hutzenstübl: Hinter harmlosen Namen verbirgt sich ein großes Abenteuer
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum ein Aspekt erzgebirgischer Tradition wird im Erdgeschoss ausgelassen. Eine Etage höher steht modernste Technik bereit – und überall kann im Advent mit angepackt werden.

Um das größte Missverständnis gleich vorab auszuräumen: Wer bei einem Hutzenstübl an eine angestaubte Kammer mit allerlei Kram von gestern denkt, liegt in Olbernhau maximal daneben. Über mehrere Jahre haben die Mitglieder des Bergbauvereins in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit einen Ort geschaffen, der halb Museum, halb Zukunftslabor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
18:00 Uhr
3 min.
Das Erbe des Erzgebirges in Metall gegossen – Museum zeigt besondere Schau
Museumsleiter Lasse Eggers zeigt die Exponate der Ausstellung vor ihrer hölzernen Kulisse.
Im Olbernhauer Stadtmuseum wurde die Weihnachtsschau eröffnet. Die Werke des Gießers Lothar Herrmann zeigen die Arbeit unter Tage – einmal ganz realistisch und einmal märchenhaft.
Joseph Wenzel
05.12.2025
2 min.
Nikolaus steht vor der Tür: Das ist am Wochenende im mittleren Erzgebirge los
Olbernhau: Bergparade und Konzert des Musikkorps stehen am Samstag auf dem Plan.
Bergparade, Weihnachtskonzert und Mottoabend – Bei diesen Veranstaltungen in der Region kommt Weihnachtsstimmung auf.
Joseph Wenzel
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09:44 Uhr
1 min.
Pitbull und Lily Allen kommen zum Lollapalooza-Festival 2026
Dieses Jahr spielte Justin Timberlake auf dem Lollapalooza-Festival (Archivbild).
Das Lollapalooza lockt im kommenden Jahr mit Stars aus aller Welt. Wer jetzt schon zugesagt hat und ab wann es Tickets gibt.
Mehr Artikel