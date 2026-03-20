Party im Doppel: Wo im mittleren Erzgebirge gleich zweimal gefeiert wird

Am Wochenende ist viel in der Region los. In Zschopau gibt es eine Partypremiere, und auch in Marienberg heißt es an den freien Tagen „volles Programm“.

Der Frühling hält Einzug im Erzgebirge. Auch das Veranstaltungswesen in der Region nimmt Fahrt auf. Am kommenden Wochenende gibt es deshalb sowohl im Zschopauer Bürgersaal als auch in der Marienberger Baldauf-Villa volles Programm. Der Frühling hält Einzug im Erzgebirge. Auch das Veranstaltungswesen in der Region nimmt Fahrt auf. Am kommenden Wochenende gibt es deshalb sowohl im Zschopauer Bürgersaal als auch in der Marienberger Baldauf-Villa volles Programm.