MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Anfang November legte DJ Partyshaker der Ü-30-Partynacht im Zschopauer Bürgersaal auf.
Anfang November legte DJ Partyshaker der Ü-30-Partynacht im Zschopauer Bürgersaal auf. Foto: Andreas Bauer
Anfang November legte DJ Partyshaker der Ü-30-Partynacht im Zschopauer Bürgersaal auf.
Anfang November legte DJ Partyshaker der Ü-30-Partynacht im Zschopauer Bürgersaal auf. Foto: Andreas Bauer
Marienberg
Party im Doppel: Wo im mittleren Erzgebirge gleich zweimal gefeiert wird
Von Joseph Wenzel, Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende ist viel in der Region los. In Zschopau gibt es eine Partypremiere, und auch in Marienberg heißt es an den freien Tagen „volles Programm“.

Der Frühling hält Einzug im Erzgebirge. Auch das Veranstaltungswesen in der Region nimmt Fahrt auf. Am kommenden Wochenende gibt es deshalb sowohl im Zschopauer Bürgersaal als auch in der Marienberger Baldauf-Villa volles Programm.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:43 Uhr
1 min.
Haftbefehle, Drogen, Auto-Klau – Bilanz des Fahndungstags
Insgesamt kamen zwölf Menschen ins Gefängnis. (Symbolbild)
Drogen am Steuer, gestohlene Autos und per Haftbefehl gesuchte Menschen: Was die Polizei beim Kontroll- und Fahndungstag in Sachsen alles feststellte.
12:46 Uhr
2 min.
Leipziger Buchmesse: Großer Andrang bei Vajona-Verlag aus dem Vogtland
Am Stand des Vajona-Verlages herrschte kurz nach Öffnung der Leipziger Buchmesse Gedränge.
Am Stand von Vajona aus Oelsnitz bildeten sich am Donnerstag gleich nach Eröffnung der Leipziger Buchmesse lange Schlangen. In Oelsnitz steht das neue Verlagsgebäude kurz vor der Eröffnung.
Ronny Hager
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
16.03.2026
1 min.
Sperrung verlängert: Verbindungsstraße im Erzgebirge eine Woche länger dicht
Die Äußere Annaberger Straße in Marienberg bleibt weiterhin gesperrt.
Wer von Marienberg nach Annaberg fahren möchte, muss sich weiterhin auf eine Umleitung einstellen.
Joseph Wenzel
06.03.2026
3 min.
Wochenende: Diese Veranstaltungen im mittleren Erzgebirge kitzeln Nerven und Frühlingsgefühle
Die Sommerrodelbahn in Seiffen hat am Samstag und Sonntag geöffnet.
Der Frühling hält Einzug. An den freien Tagen ist deshalb viel los in der Region. Wer es will, kann aber immer noch rodeln – ohne Frostbeulen zu bekommen.
Joseph Wenzel
06:32 Uhr
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
Mehr Artikel