Derzeit kursieren gefälschte Bußgeldforderungen in Marienberg.
Derzeit kursieren gefälschte Bußgeldforderungen in Marienberg. Bild: Symbolfoto: Christin Klose/dpa
Derzeit kursieren gefälschte Bußgeldforderungen in Marienberg.
Derzeit kursieren gefälschte Bußgeldforderungen in Marienberg. Bild: Symbolfoto: Christin Klose/dpa
Marienberg
Perfide Betrugsmasche im Erzgebirge: Gefälschte Bußgeldschreiben kursieren in Marienberg
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Per E-Mail täuschen die Betrüger eine Übereinkunft mit der Stadt vor und fordern zeitnah Geld. Die Stadtverwaltung warnt vor den gefälschten Schreiben und rät zur Anzeige.

Die Stadt Marienberg warnt vor einer perfiden Betrugsmasche. Derzeit würden Bürger E-Mails erhalten, die auf eine Vereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und einem Inkassobüro verweisen. Die Schreiben enthalten offene Bußgeldforderungen, die das Inkassounternehmen von der Stadt übernommen haben will und nun einzutreiben versucht. Dazu wird...
