Zu einem Scheunenbrand kam es am Sonntag in Pobershau.
Zu einem Scheunenbrand kam es am Sonntag in Pobershau. Bild: Bernd Weißbrod/dpa/Illustration
Marienberg
Pobershau: Scheune brennt komplett nieder
Redakteur
Von Wieland Josch
Beengte Verhältnisse erschwerten die Löscharbeiten. Die Feuerwehr konnte trotzdem Schlimmeres verhindern.

Bei einem Brand am Sonntagnachmittag im Marienberger Ortsteil Pobershau ist eine leer stehende Scheune in der Ratsseite-Rathausstraße vollständig niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache gibt es laut Polizei Polizeidirektion Chemnitz bislang keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen laufen noch.
