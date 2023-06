Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Großrückerswalde

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 6.40 Uhr auf der S 221 in Großrückerswalde/Boden ereignet hat. Eine Frau war mit ihrem schwarzen Kia in Richtung Marienberg unterwegs. Vor ihr befand sich ein weißer MAN-Lkw mit Kipperaufbau. In Höhe des Hausgrundstückes 5 kollidierte ein entgegenkommender DAF-Lkw mit dem MAN....