Polizei: Zwei Frauen in Autounfall im Erzgebirge verwickelt

In Hilmersdorf kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Frauen. Der Sachschaden ist beträchtlich. Welche Umstände führten dazu?

Zwei Frauen sind am Donnerstagabend im Wolkensteiner Ortsteil Hilmersdorf mit ihren Autos kollidiert. Laut Polizeibericht fuhr eine 39-Jährige gegen 20.20 Uhr mit ihrem Opel auf der Großolbersdorfer Straße in Richtung Plattenstraße. Beim Überqueren der Bundesstraße 101 beachtete die Opel-Fahrerin offenbar die Vorfahrt nicht. Es kam zum...