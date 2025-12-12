MENÜ
Auf der B 101 in Hilmersdorf stießen und Opel und ein Seat zusammen.
Auf der B 101 in Hilmersdorf stießen und Opel und ein Seat zusammen.
Marienberg
Polizei: Zwei Frauen in Autounfall im Erzgebirge verwickelt
Von Holk Dohle
In Hilmersdorf kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Frauen. Der Sachschaden ist beträchtlich. Welche Umstände führten dazu?

Zwei Frauen sind am Donnerstagabend im Wolkensteiner Ortsteil Hilmersdorf mit ihren Autos kollidiert. Laut Polizeibericht fuhr eine 39-Jährige gegen 20.20 Uhr mit ihrem Opel auf der Großolbersdorfer Straße in Richtung Plattenstraße. Beim Überqueren der Bundesstraße 101 beachtete die Opel-Fahrerin offenbar die Vorfahrt nicht. Es kam zum...
