Praxistest bestanden: Abenteuerschule im Erzgebirge startet in neues Kapitel

Marienberg
In den ersten drei Jahren des Schulbetriebs musste die Einrichtung an der Heinzebank mit einer sehr schmalen Finanzierung auskommen. Nun ist ein Meilenstein erreicht und neue Pläne stehen an.
Ein neues Kapitel steht der Abenteuerschule im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank bevor. Seit drei Jahren läuft der Schulbetrieb in der Einrichtung. Für die Mitglieder des Trägervereins ist das ein ebenso wichtiger Meilenstein wie für das Schulkollegium. Doch was steckt hinter dieser Zahl?
