Verbrechen nach dem Waffengesetz: Der Mann aus dem Erzgebirge wurde verurteilt. Rechts: sein Verteidiger Ulf Weinhold. Bild: Georg Müller
Verbrechen nach dem Waffengesetz: Der Mann aus dem Erzgebirge wurde verurteilt. Rechts: sein Verteidiger Ulf Weinhold. Bild: Georg Müller
Marienberg
Prozess: Erzgebirger hortet Maschinenpistolen und Sturmgewehre, Polizei entdeckt noch mehr
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während einer Durchsuchung wurden auch Schwibbögen mit verbotenen NS-Parolen, Hakenkreuzen und Porträts von Adolf Hitler gefunden. Ein verzweifelter Entschluss brachte die Ermittler erst auf die Spur.

Ein Aussichtspunkt im Erzgebirge. Eine Maschinenpistole. Eine Entscheidung. Für den Familienvater stand an jenem Novembertag 2023 fest, dass er sich das Leben nehmen würde. Doch es kam anders. „Ein Blatt fiel von einem Baum, direkt vor mir. Das hat mich gerettet.“
