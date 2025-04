Prozess: Erzgebirger soll Minderjährige neunfach vergewaltigt haben

Der Angeklagte soll die Handgelenke der Minderjährigen fixiert und sich an ihr vergangen haben. Während der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg ergeben sich jedoch Widersprüche.

Die Erzgebirgerin läuft vor dem Gerichtssaal im Amtsgericht Marienberg hin und her. Sie hat ihr Handy am Ohr, Tränen in den Augen. Ihre Stimme klingt gebrochen. Zehn Minuten hat der Richter ihr Zeit gegeben. Zehn Minuten, in denen sie über ihre Aussage noch einmal nachdenken soll.