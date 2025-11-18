Rätselraten um abgestellten VW neben B 171: Das sagen Polizei und Ordnungsamt

Vom Pilzsammler-Drama bis zum Diebstahl – viele Pendler rätseln über das seit Wochen an der Auffahrt zur Drei-Brüder-Höhe parkende Auto. Jetzt erklären Polizei und Ordnungsamt, was dahintersteckt.

Was hat es mit dem weißen VW Passat auf sich, der seit mehreren Wochen an der Auffahrt zur Drei-Brüder-Höhe steht? Diese Frage beschäftigt viele Pendler, die auf der vorbeiführenden Bundesstraße 171 unterwegs sind. Angesichts der Tatsache, dass das Auto mutmaßlich über die gesamte Zeit auch nicht bewegt worden ist, wird sich Gedanken...