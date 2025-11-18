Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der neben der B 171 abgestellte weiße VW Passat sorgt für reichlich Gesprächsstoff.
Der neben der B 171 abgestellte weiße VW Passat sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Bild: Kristian Hahn
Der neben der B 171 abgestellte weiße VW Passat sorgt für reichlich Gesprächsstoff.
Der neben der B 171 abgestellte weiße VW Passat sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Rätselraten um abgestellten VW neben B 171: Das sagen Polizei und Ordnungsamt
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Pilzsammler-Drama bis zum Diebstahl – viele Pendler rätseln über das seit Wochen an der Auffahrt zur Drei-Brüder-Höhe parkende Auto. Jetzt erklären Polizei und Ordnungsamt, was dahintersteckt.

Was hat es mit dem weißen VW Passat auf sich, der seit mehreren Wochen an der Auffahrt zur Drei-Brüder-Höhe steht? Diese Frage beschäftigt viele Pendler, die auf der vorbeiführenden Bundesstraße 171 unterwegs sind. Angesichts der Tatsache, dass das Auto mutmaßlich über die gesamte Zeit auch nicht bewegt worden ist, wird sich Gedanken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
08:00 Uhr
4 min.
Schiffsmast in einem Unwetter: Ann-Katrin Bergers Biografie
Mit Gotham im US-Finale: Torhüterin Ann-Katrin Berger (l).
Zweimal war DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger zuletzt Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Wie geht es mit der 27-fachen Nationalspielerin weiter?
Ulrike John, dpa
11.11.2025
1 min.
Nach Krimi im Seilspringen: Narren übernehmen Marienberger Rathaus
Buntes Programm der vier Vereine der Stadt stimmt auf die fünfte Jahreszeit ein. Auch wenn die in Marienberg mit reichlich Verspätung begonnen hat.
Thomas Wittig
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
13.11.2025
2 min.
Nach rund achteinhalb Monaten Bauzeit: B 171 in Marienberg wird komplett freigegeben
Auf der B 171 in Marienberg sind am Donnerstag die Markierungen aufgebracht worden.
Mit der Fertigstellung endet eines der größten Straßenbauprojekte der vergangenen Jahre in Marienberg. Neue Technik, frische Markierungen und barrierefreie Übergänge sollen Verkehr sicherer machen.
Thomas Wittig
08:00 Uhr
4 min.
Erleichterung ist riesig: Fußballer aus Königswalde und Gelenau beenden schwarze Serien
Albrecht Seidler (l.), hier gegen Zschopaus Johannes Findeisen, eröffnete den Torreigen beim 4:0-Sieg der Königswalder.
Nach elf Spielen ohne Sieg hat der FV Blau-Weiß Königswalde den Bann endlich gebrochen. Und auch eine Etage tiefer in der Kreisliga hat eine Mannschaft ihre Durststrecke beenden können.
Frank Grunert
Mehr Artikel