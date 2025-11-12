Raritäten aus dem Erzgebirge kommen im Harz unter den Hammer

Bei einer Versteigerung in Quedlinburg sollen 1280 Objekte den Besitzer wechseln. Dazu gehört auch die Armbanduhr von Deutschlands letzter Kaiserin. Und weltweit kann jeder mietbieten.

„Zum Ersten … zum Zweiten … und zum Dritten!“ – diese Worte wird Henry Thurisch am Samstag unzählige Male wiederholen. Eigentlich ist er Inhaber des Kunst- und Auktionshauses Quedlinburg im Landkreis Harz. Doch an diesem Tag schlüpft er in eine andere Rolle: die des Auktionators. Zwischen 10 und schätzungsweise 19.30 Uhr sollen... „Zum Ersten … zum Zweiten … und zum Dritten!“ – diese Worte wird Henry Thurisch am Samstag unzählige Male wiederholen. Eigentlich ist er Inhaber des Kunst- und Auktionshauses Quedlinburg im Landkreis Harz. Doch an diesem Tag schlüpft er in eine andere Rolle: die des Auktionators. Zwischen 10 und schätzungsweise 19.30 Uhr sollen...